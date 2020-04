Hauptindex Kospi legt zweiten Tag in Folge zu

Photo : YONHAP News

An der südkoreanischen Börse hat der Hauptindex Kospi den zweiten Tag in Folge zulegen können.Der Kospi rückte um 0,98 Prozent auf 1.914,73 Zähler vor.Nachlassende Verkäufe durch ausländische Anleger und eine Erholung bei den Ölpreisen hätten neben dem Anstieg der US-Börsen in der Nacht dem Hauptindex ins Plus verholfen, zitierte die Nachrichtenagentur Yonhap Noh Dong-kil von NH Investment & Securities.Doch würden die Anleger angesichts des Einflusses der Covid-19-Pandemie auf die Weltwirtschaft und die Profitabilität der Unternehmen vorsichtig bleiben, berichteten andere Analysten.