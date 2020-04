US-Außenminister: Ziele der USA unabhängig von Führungspersonal in Nordkorea

Photo : YONHAP News

Die USA wollen laut Außenminister Mike Pompeo ihre Ziele in der Nordkorea-Politik unabhängig davon verfolgen, wer dort die Verantwortung hat.Dem Sender Fox News sagte er laut der Nachrichtenagentur AFP am Donnerstag, er habe die einflussreiche Schwester Kim Yo-jong bereits mehrmals getroffen. Ihr jüngster Aufstieg in der Machthierarchie habe bei Experten den Eindruck verstärkt, dass sie eine mögliche Nachfolgerin sei.Ungeachtet dessen müsse Nordkorea aber nachprüfbar nuklear abrüsten. Das nordkoreanische Volk werde eine helle Zukunft haben, wenn die Führung auf ihre Atomwaffen verzichtet.AFP zitierte auch aus einem Artikel der "Daily NK", einer südkoreanischen Online-Zeitung, die mehrheitlich von nordkoreanischen Flüchtlingen gestaltet wird. Diese hatte berichtet, dass sich Machthaber Kim Jong-un in diesem Monat einer Herzoperation unterzogen habe. Ursache für die Herzprobleme seien ein hoher Zigarettenkonsum, Fettleibigkeit und Übermüdung. Auch ein CNN-Bericht, wonach Kim nach der Operation in ernsthafter Gefahr sei, wurde erwähnt. Der Bericht hatte diese Woche den Spekulationen über Kims Gesundheitszustand neue Nahrung gegeben.