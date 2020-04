Studenten fordern wegen Online-Unterricht Teilrückerstattung von Studiengebühren

Photo : YONHAP News

Studenten von mehreren Hochschulen in Seoul habe eine Teilrückerstattung ihrer Studiengebühren verlangt.Auf einer Pressekonferenz begründeten sie ihre Forderung am Donnerstag damit, dass die Qualität der Lehre unter der Beschränkung auf Online-Unterricht gelitten habe.Landesweit waren die Hochschulen wegen der Corona-Gefahr mit Online-Vorlesungen in das Semester gestartet.Die Studentenausschüsse der Kyung Hee Universität, der Seoul Universität und der Hanguk Universität für Fremdsprachen hatten ihrem Anliegen vor dem Cheongnyangni-Bahnhof Gehör verschafft.Sie bemängelten eine schlechte Qualität der Online-Kurse und -Vorlesungen. Dadurch sei ihr Recht auf ein freies Lernen beschnitten worden. Gleichzeitig seien wegen der Schließung der Wohnheime zusätzliche Kosten für Miete und Transport angefallen.Die Hochschulen und die Regierung sollten sich mit diesen Problemen auseinandersetzen, so die Forderung der Studenten.