Südkorea und USA halten gemeinsame Luftwaffenübung ab

Photo : YONHAP News

Die Streitkräfte Südkoreas und der USA halten laut einem Bericht derzeit ein gemeinsames Luftmanöver ab.Laut einem Vertreter der südkoreanischen Luftwaffe wurde am Montag eine fünftägige Übung einzelner Flugstaffeln begonnen.Daran beteiligen sich F-15K- und KF-16-Kampfjets der südkoreanischen Luftwaffe und F-16-Kampfjets der US-Luftwaffe.Es handele sich um eine jährliche Routineübung, bei der gemeinsame Operationen geübt würden, um die Qualität des Bündnisses zu verbessern. Die Übung ähnele in Umfang und Form denen der Vorjahre.Sie dient de facto als Ersatz für eine Übung, die Ende letzten Jahres abgesagt wurde.Beide Länder hatten bis 2017 das groß angelegte Luftmanöver „Vigilant Ace“ abgehalten, dieses jedoch 2018 nach der im September unterzeichneten innerkoreanischen Militärübereinkunft in seinem Umfang verkleinert. Die im letzten November geplante Übung wurde mit dem Ziel verschoben, in den festgefahrenen Atomverhandlungen zwischen Nordkorea und den USA für einen Durchbruch zu sorgen.