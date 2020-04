Nationales Illegaler Einwanderer darf nach Rettung von Nachbarin aus Feuer vorerst bleiben

Ein illegaler Einwanderer aus Kasachstan darf dank seines Einsatzes für die Rettung von Nachbarn aus einer brennenden Wohnung weiter in Südkorea verbleiben.



Der 28-jährige Kasache namens Ali hatte am späten Abend des 23. März beim Eintreffen an seinem Wohnhaus bemerkt, dass dort ein Feuer ausgebrochen war. Eine der Einzimmerwohnungen im ersten Stock stand in Flammen. Er konnte die Tür nicht öffnen und gelangte durch ein Fenster die Wohnung, um die Bewohnerin zu retten. Mit seiner Hilfe konnten sich etwa zehn Einwohner in dem Gebäude in Sicherheit bringen, er selbst zog sich jedoch Verbrennungen zu.



Ali gestand, dass er sich illegal in Südkorea aufhalte, als er ins Krankenhaus gebracht wurde. Daher sollte er am 1. Mai nach Kasachstan zurückgeschickt werden.



Nach Angaben aus Justizkreisen will das Justizministerium Ali ein Visum erteilen, damit er bis zur Genesung in Südkorea bleiben kann. Ein Beamter des Einwanderungsbüros besuchte hierfür am Donnerstag Ali in einer Klinik in Seoul, damit dieser einen Visumsantrag unterschreiben konnte.