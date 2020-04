Polizei nimmt zwei Hauptverdächtige in Hedgefonds-Betrugsfall in Gewahrsam

Photo : YONHAP News

Die Polizei hat zwei Hauptverdächtige in einem Hedgefonds-Betrugsfall in Gewahrsam genommen.Die Polizei in Gyeonggi Nambu teilte heute mit, dass die Verdächtigen am Donnerstagabend in Seoul festgenommen worden seien. Es handele sich um Lee Jong-pil, den früheren Vizechef von Lime Asset Management, und Kim Bong-hyun, den Eigentümer von Star Mobility.Lime Asset ist Südkoreas größter Hedgefonds. Gegen das Unternehmen wird ermittelt, weil es seinen Kunden Fondsangebote unterbreitet haben soll, obwohl intern bekannt war, dass diese in problematische Vermögenswerte investiert werden. Dadurch entstand Anlegern ein Schaden in Höhe von 1,6 Billionen Won oder 1,3 Milliarden Dollar.Lee war seit Ende November des Vorjahres per Haftbefehl gesucht worden, weil er in einen Fall der Unterschlagung von 80 Milliarden Won verwickelt sein soll.Star Mobility gilt als wichtigste Kapitalquelle von Lime. Kim soll einem früheren Beamten im Präsidialamt 49 Millionen Won für Informationen über den Stand der Ermittlungen durch die Finanzaufsicht gegen Lime angeboten haben.Kim war wegen eines weiteren Unterschlagungsfalls seit Dezember per Haftbefehl gesucht worden.