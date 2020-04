Ab kommender Woche mehr öffentlich verteilte Masken im Angebot

Photo : YONHAP News

Die Regierung bietet ab der kommenden Woche wöchentlich drei öffentlich verteilte Mundschutzmasken pro Kopf, um eine mehr als jetzt, zum Kauf an.Den Plan kündigte Ministerpräsident Chung Sye-kyun am Freitag an. Derzeit darf man zwei Masken pro Woche kaufen, die angesichts der Corona-Pandemie öffentlich angeboten werden.Er glaube, dass mehr Masken gebraucht würden, sollten die Wirtschaftsaktivitäten wieder zunehmen, hieß es.Chung teilte außerdem den Plan mit, ausländischen Kriegsveteranen, die im Koreakrieg für die Verteidigung Südkoreas gekämpft hatten, insgesamt eine Million Masken zur Verfügung zu stellen. Die Regierung sei zwar noch vorsichtig, fühle sich aber etwas besser in der Lage, Nachbarländer im Kampf gegen Covid-19 zu unterstützen, hieß es.Nach weiteren Angaben will die Regierung unter Berücksichtigung der inländischen Versorgungslage die Lieferung von Masken ins Ausland ausnahmsweise erlauben, sollte es Verständnis der Öffentlichkeit dafür geben und solange die Versorgung im Inland nicht gestört werde.