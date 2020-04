US-Truppen in Korea verlängern Zeitraum der gesundheitlichen Notlage

Photo : KBS News

Die US-Streitkräfte in Korea (USFK) haben den wegen der Corona-Pandemie ausgerufenen Notstand im Bereich der öffentlichen Gesundheit um 30 Tage verlängert.Die Entscheidung teilte das USFK-Kommando am Freitag mit. Der Beschluss werde bis 23. Mai gültig sein, sollte die Frist nicht vorher verlängert oder aufgegeben werden.Die Entscheidung ändere an den aktuellen Bedingungen für den Gesundheitsschutz und den getroffenen vorbeugenden Maßnahmen nichts. Es bestehe weiterhin Gefahr, obwohl weniger als ein Prozent der 58.000 Personen im Zusammenhang mit den USFK mit dem Covid-19-Virus infiziert seien, hieß es.Die Verlängerung weise aber auch nicht auf ein erhöhtes Risiko innerhalb der Anlagen der USFK hin, erläuterte das Kommando zugleich.Die USFK hatten am 25. März eine gesundheitliche Notlage ausgerufen.