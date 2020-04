Recital von Pianist Cho Seong-jin wird live auf YouTube übertragen

Photo : YONHAP News

Ein Recital von Pianist Cho Seong-jin wird diese Woche live auf YouTube übertragen.Das Klassiklabel Deutsche Grammophon teilte mit, dass Chos Recital um 23 Uhr am Sonntag koreanischer Zeit im Meistersaal in Berlin beginne. Das Konzert werde im YouTube-Kanal von Deutsche Grammphon live gestreamt.Das Recital findet im Rahmen von „Moment Musical“ statt, ein am 27. März gestartetes Projekt von Online-Konzerten ohne Publikum.Cho wird Stücke aus dem Album „The Wanderer“ spielen, das am 8. Mai in Südkorea veröffentlicht werden soll.Vor Cho wird Daniel Barenboim am Freitagabend (Ortszeit) mit dem Streichquartett der Staatskapelle Berlin Schumanns Stücke spielen.