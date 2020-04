Seoul hofft auf Solidarität für Überwindung von Corona-Virus anlässlich Ramadan

Photo : YONHAP News

Das südkoreanische Außenministerium hat anlässlich Ramadans, des Fastenmonats der Muslime, die Hoffnung geäußert, die internationale Solidarität für die Bewältigung der Corona-Pandemie zu stärken.Das Ressort veröffentlichte auf Twitter eine Botschaft im Namen von Außenministerin Kang Kyung-wha anlässlich des am Freitag begonnenen Fastenmonats.Sie hoffe, dass der heilige Monat Ramadan eine Zeit sei, um die globale Solidarität und Großzügigkeit zu stärken, die sehr erforderlich seien, um das Virus zu bekämpfen und gemeinsam wieder sicher zu sein.Es sei die Bedeutung des Fastens, den Geist der Solidarität und Großzügigkeit gegenüber den Bedürftigen zu stärken und emotional näher zusammenzurücken. Die Bedeutung von Ramadan sei dieses Jahr besonders wichtig. Sie bedanke sich beim medizinischen Personal an vorderster Front und allen Arbeitern, die im Dienst anderer stünden, hieß es weiter.Das Außenministerium hatte seit 2004 jedes Jahr im Ramadan die Botschafter aus den islamischen Ländern zu einem Iftar, dem Mahl am Abend nach Sonnenuntergang, eingeladen. Dieses Jahr scheint die Durchführung der Veranstaltung angesichts der Corona-Pandemie kaum möglich zu sein.