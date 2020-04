Erstmals seit knapp 40 Tagen kein neuer Corona-Todesfall in Südkorea

Photo : YONHAP News

In Südkorea ist am Donnerstag zum ersten Mal seit dem 16. März kein neuer Todesfall im Zusammenhang mit dem Corona-Virus gemeldet worden.Laut den Zentren für Krankheitskontrolle und -prävention wurden sechs neue Infektionsfälle bestätigt. Damit liegt die tägliche Zahl der Neuinfizierten den sechsten Tag in Folge unter zehn.Die Gesamtzahl der Corona-Infizierten im Land kletterte auf 10.708.Weitere 90 Patienten sind genesen aus der Quarantäne entlassen worden. Bisher wurden insgesamt 79,4 Prozent aller Infizierten als geheilt entlassen.