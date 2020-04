Innerkoreanisches Südkorea plant zum 20. Jubiläum der Erklärung vom 15. Juni gemeinsame Veranstaltungen mit Nordkorea

Die südkoreanische Regierung will anlässlich des 20. Jubiläums der Gemeinsamen Erklärung Süd- und Nordkoreas vom 15. Juni einen innerkoreanischen Austausch und gemeinsame Gedenkveranstaltungen anstreben.



Dies solle in Kooperation mit privaten Organisationen bewerkstelligt werden, teilte das Vereinigungsministerium am Freitag mit.



Das Ressort habe einen Umsetzungsplan für die Entwicklung der innerkoreanischen Beziehungen 2020 erstellt. Darin seien Pläne enthalten, für die Belebung des innerkoreanischen Austauschs und der Kooperation gemeinsame Veranstaltungen und Kooperationsprojekte im sozialen und kulturellen Bereich wieder aufzunehmen.



Auch sind gesetzliche und institutionelle Verbesserungen sowie verschiedene Projekte für die Idee einer neuen Wirtschaftsgemeinschaft auf der koreanischen Halbinsel vorgesehen.



Das Projekt zum Bau einer Eisenbahn zwischen Gangneung und Jejin auf der Donghae Bukbu-Linie wird darin als wichtige Maßnahme für die Idee einer neuen Wirtschaftsgemeinschaft vorgestellt. Diesbezüglich will das Ressort für die Verbindung der Abschnitte der Bahnlinien Donghae und Gyeongeui in beiden Koreas miteinander die Kooperation zwischen ihren Behörden schrittweise erweitern.



Das Ministerium will zudem Treffen getrennter Familien in beiden Teilstaaten zustande bringen.



Zu den wichtigen Aufgaben zählt außerdem die innerkoreanische Gesundheitskooperation, die angesichts der Corona-Pandemie als notwendig betrachtet wird.