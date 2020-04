G20-Arbeitsminister wollen gefährdete Gruppen in Beschäftigungskrise wegen Covid-19 schützen

Photo : KBS News

Die Arbeitsminister der G20-Länder wollen sich dafür einsetzen, in einer Beschäftigungskrise infolge der Corona-Pandemie gefährdete Gruppen zu schützen.Das vereinbarten die Arbeitsminister in einer gemeinsamen Erklärung im Anschluss an eine Videokonferenz am Donnerstag, an der auch Südkoreas Arbeitsminister Lee Jae-kap teilnahm.Wegen der Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Wirtschaftsaktivitäten und der gesundheitlichen Maßnahmen seien die Arbeitnehmer der Gefahr ausgesetzt, ihren Arbeitsplatz zu verlieren. Auch drohten eine Verkürzung der Arbeitszeit und ein Einkommensrückgang. Sie würden alle Bemühungen unternehmen, um gefährdete Gruppen zu schützen, die keinen angemessenen sozialen Schutz genössen, hieß es.Die Minister versprachen, Flexibilität und Zuverlässigkeit in den Sozialversicherungssystemen zu gewährleisten, um allen Arbeitnehmern unabhängig von Beschäftigungsart, Alter und Geschlecht angemessene Unterstützung anbieten zu können.Sie würden Unterstützungsmaßnahmen wie Subventionen, Darlehen und Steuererlasse ausarbeiten, damit Unternehmen und Geschäftsinhaber die Beschäftigung aufrechterhalten könnten, hieß es weiter.