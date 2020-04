Flughafen Incheon droht erstmals seit 17 Jahren Defizit

Photo : YONHAP News

Der Internationale Flughafen Incheon wird dieses Jahr infolge der Corona-Pandemie voraussichtlich erstmals seit 17 Jahren ein Defizit verbuchen.Die Flughafenbetreiber Incheon International Airport Corporation (IIAC) teilte am Donnerstag mit, dass dieses Jahr ein Defizit in Höhe von 16,3 Milliarden Won (13,2 Millionen Dollar) erwartet werde.Das tägliche Passagieraufkommen sackte als Folge der Covid-19-Krise von mehr als 200.000 im Durchschnitt auf ein Rekordtief von etwa 2.000 ab.Laut der Prognose der IIAC wird das gesamte Passagieraufkommen um 79,8 Prozent im Vorjahresvergleich auf 14,26 Millionen im laufenden Jahr schrumpfen. Die Zahl der Flüge werde um 74,6 Prozent auf 92.000 sinken.Der Jahresumsatz werde angesichts des drastischen Nachfragerückgangs um 36 Prozent auf 1,77 Billionen Won (1,43 Milliarden Dollar) zurückgehen.Der 2001 eröffnete Flughafen hatte von 2004 bis 2019 16 Jahre in Folge einen Überschuss verzeichnet, der inzwischen auf rund eine Billion Won (809 Millionen Dollar) gestiegen war.