Richtlinien für soziale Distanzierung an Wettkampfstätten veröffentlicht

Photo : KBS News

Die Regierung hat inmitten der Corona-Pandemie Richtlinien für die soziale Distanzierung an Wettkampfstätten veröffentlicht.Das Hauptquartier für Katastrophenschutz gab am Freitagvormittag einen ersten Entwurf der entsprechenden Richtlinien im Alltagsleben bekannt.Darin wird Zuschauern in Baseball- und Fußballstadien sowie von weiteren Sportanlagen von Handlungen abgeraten, bei denen es zur Speichelabsonderung kommen könnte, darunter Anfeuerungsrufe. Auch Körperkontakte wie Händeschütteln und Umarmungen sollen unterlassen werden.Außerdem wird von Zusammenkünften und dem gemeinsamen Verzehr von Speisen abgeraten. Auf das Abklatschen und Treffen mit Fans sollten die Spieler ebenfalls verzichten.Wenn man sich bewegt oder in Reihen antritt, muss ein Abstand von mindestens einem Meter zu anderen eingehalten werden. Die für die Hygiene Zuständigen sollen die Zuschauer beim Einlass auf Fieber oder Atemwegssymptome kontrollieren.Das Hauptquartier will Meinungen von Verantwortlichen in Sportkreisen berücksichtigen, um die Richtlinien zu konkretisieren.