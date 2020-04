Politik Regierung bekräftigt Position zu Spekulationen über Kims Gesundheitszustand

Die südkoreanische Regierung hat angesichts der Gerüchte über Gesundheitsprobleme von Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un erneut ihre Position bekräftigt, dass keine ungewöhnlichen Entwicklungen zu erkennen seien.



Es sei bekannt gegeben worden, dass der Nationale Sicherheitsrat gestern bei seiner Sitzung festgestellt habe, dass es in Nordkorea keine ungewöhnlichen Entwicklungen gebe. Diese Position sei weiterhin gültig, sagte die stellvertretende Sprecherin des Vereinigungsministeriums Cho Hye-sil am Freitag vor der Presse.



Es werde zwar seit zwölf Tagen nicht über öffentliche Auftritte des Vorsitzenden Kim berichtet. Es habe jedoch früher in diesem Jahr schon einmal 21 Tage lang keine Medienberichte über Aktivitäten Kims gegeben, fügte sie hinzu.