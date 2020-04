Politik Regierung führt elektronische Armbänder zur Verhinderung von Verstößen gegen Selbstquarantäne ein

Wer in Südkorea gegen Richtlinien zur Selbstquarantäne wegen Covid-19 verstößt, muss ab nächster Woche ein elektronisches Armband anlegen.



Das kündigte das Hauptquartier für Katastrophenschutz am Freitag an. Die neue Maßnahme gilt ab dem 27. April.



Wer den Quarantäneort unerlaubt verlasse oder einen Kontrollanruf nicht entgegennehme, dem drohe diese Maßnahme.



Nach einem Verstoß würden lokale Beamte und Polizisten den Quarantänebrecher besuchen, um den Verstoß offiziell festzustellen. Anschließend muss der Betroffene bis zum Ende der Quarantäne das spezielle Armband tragen.



Wer das Tragen des Armbandes verweigert, muss in einer offiziellen Quarantäne-Einrichtung untergebracht werden. Die dafür anfallenden Kosten trägt der Betroffene selbst.