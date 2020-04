Börse schließt im Minus

Photo : YONHAP News

Südkoreas Börse hat am Freitag im Minus geschlossen.Der Hauptindex verlor 1,34 Prozent auf 1.889,01 Zähler.Grund für den Rückgang waren Sorgen der Anleger, dass die Suche nach einem Medikament gegen Covid-19 weniger schnell vorankommt als erwartet. Der Wirkstoff Remdesivir, in den große Hoffnung gesetzt worden war, sei bei einer klinischen Studie durchgefallen.Auch in der kommenden Woche werde sich der Kospi laut Analysten nur innerhalb einer kleinen Spanne bewegen, da weiterhin Sorgen wegen des Covid-19-Ausbruchs und der wirtschaftlichen Folgen der Pandemie vorherrschend seien.Ein Anstieg des Kospi werde begrenzt sein, da die Investoren weiterhin die Folgen der Pandemie für die Weltwirtschaft und die Unternehmen einschätzen wollten, sagte Ha In-hwan von Meritz Securities gegenüber der Nachrichtenagentur Yonhap.