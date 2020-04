Kim Jong-un laut Einschätzung von Sonderberater der Seouler Regierung wohlauf

Photo : YONHAP News

Nach Einschätzung eines Sonderberaters der südkoreanischen Regierung ist der nordkoreanische Machthaber Kim Jong-un wohlauf.Kim lebe und sei wohlauf sagte Moon Chung-in, der die Regierung in Fragen der Vereinigung, Diplomatie und Sicherheitspolitik berät, dem US-Sender Fox News am Sonntag in einem Interview. Das sei die offizielle Position der Regierung in Seoul.Kim halte sich seit dem 13. April im Gebiet Wonsan auf, auffällige Bewegungen seien seitdem nicht beobachtet worden.Das auf Nordkorea spezialisierte US-Nachrichtenportal 38 North hatte am Samstag nach der Auswertung von Satellitenbildern berichtet, dass ein Sonderzug, offenbar der von Kim, seit Dienstag im Bahnhof von Wonsan stehe.Fox News zitierte weitere Quellen in Südkorea, nach denen Kim nicht gestorben sei und sich von einer Operation erholen könnte.Der Machthaber war seit dem 11. April nicht mehr in der Öffentlichkeit zu sehen gewesen. Auch war er erstmals den Feierlichkeiten zum Geburtstag des Staatsgründers und verstorbenen Großvaters Kim Il-sung am 15. April ferngeblieben. Dies hatte Gerüchten Auftrieb gegeben, der Machthaber sei ernsthaft krank oder womöglich tot.