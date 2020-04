Einwohner in Südkorea können ab sofort wöchentlich drei öffentlich zugeteilte Mundschutzmasken kaufen

Photo : YONHAP News

Einwohner in Südkorea können ab sofort wöchentlich drei der öffentlich zugeteilten Mundschutzmasken kaufen.Bislang waren in den Apotheken und Postämtern zwei Masken pro Person und Woche erhältlich. Diese können abhängig von der Endziffer des Geburtsjahres an einem bestimmten Wochentag oder am Wochenende gekauft werden.Das Ministerium für Lebensmittel- und Medikamentensicherheit teilte mit, dass ab sofort drei Schutzmasken zugeteilt würden, da sich die Versorgungslage stabilisiert habe.Auch wurden die Regelungen für den Kauf von Schutzmasken für dritte Personen gelockert. Diese können nun an einem Tag gekauft werden, während Masken für andere, beispielsweise Kinder, bislang nur gekauft werden konnten, wenn diese ihrem Geburtsdatum nach an der Reihe waren.Ende Februar und Anfang März war das Angebot an Mund-Nasen-Schutzmasken plötzlich knapp geworden. Daher übernahm die Regierung die Verteilung der Masken.Weil seither verstärkt Masken hergestellt wurden und gleichzeitig die Zahl der Covid-19-Fälle zurückging, hat sich die Versorgungslage entspannt.