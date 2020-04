Leichen von zwei vermissten Koreanern im Himalaya gefunden

Photo : YONHAP News

Die Leichname von zwei im Januar im Himalaya vermissten Südkoreanern sind gefunden worden.Vier Lehrer aus der Provinz Süd-Chungcheong und ihre drei nepalesischen Begleiter waren Mitte Januar am Annapurna von einer Lawine erfasst worden. Ihre Leichen waren damals nicht gefunden worden.Die Leichen eines Lehrers und einer Lehrerin wurden am Samstag, 100 Tage nach dem Unglück, von einer zivilen Patrouille gefunden. Sie konnten anhand ihrer Reisepässe identifiziert werden.Das Bildungsamt von Süd-Chungcheong will die Leichen mit dem Hubschrauber in ein Krankenhaus in Kathmandu bringen lassen. Anschließend werden der Transport nach Südkorea und die Bestattung vorbereitet.Das Bildungsamt wolle mit dem Außenministerium beraten, um die nepalesische Regierung zur Wiederaufnahme der Suche nach den weiteren Vermissten aufzurufen, hieß es. Die Suche hatte wegen der schwierigen Wetterlage eingestellt werden müssen.