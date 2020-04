Südkorea will sein Modell zur Seucheneindämmung international standardisieren lassen

Photo : YONHAP News

Die Regierung will ihr Modell zur Seuchenbekämpfung international standardisieren lassen.Südkorea hatte mit seinen erfolgreichen Maßnahmen im Kampf gegen Covid-19 weltweit Aufmerksamkeit erregt.Das Industrieministerium, das Gesundheitsministerium und das Ministerium für Lebensmittel- und Medikamentensicherheit kündigten am Sonntag an, das koreanische Modell als internationale Norm vorzuschlagen. Südkorea wolle auf diesem Wege seine Erfahrungen bei der Reaktion auf Covid-19 mit der internationalen Gemeinschaft teilen.Die Regierung will das gesamte Verfahren systematisieren. Hierzu zählen Testungen, die Bestätigung einer Infektion, epidemiologische Untersuchungen und Zurückverfolgung, Isolierung sowie Behandlung. Sie will diese bei der Internationalen Organisation für Normung (ISO) auf die Tagesordnung bringen.Unter anderem sollen Drive-Thru- und Walk-Thru-Teststationen sowie die Quarantäne- und Behandlungszentren für leichte Erkrankungsfälle als internationale Standards vorgeschlagen werden.Der Realtime-PCR-Test für die Diagnostizierung von Covid-19 wurde bei einer Abstimmung für die internationale Standardisierung im Februar bereits gebilligt. Die Bestimmung zur internationalen Norm soll im November erfolgen.Ein Antrag auf die Standardisierung von Drive-Thru-Teststationen wurde der ISO am 7. April eingereicht.