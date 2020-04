Internationales Zeitung: China schickt medizinisches Team nach Nordkorea

Laut einem japanischen Medienbericht hat die Kommunistische Partei Chinas ein medizinisches Team nach Nordkorea geschickt.



Das Team aus 50 Experten des Allgemeinen Krankenhauses der Volksbefreiungsarmee in Peking sei am 23. April oder kurz davor losgeschickt worden, schrieb die Zeitung „Asahi Shimbun“ am Sonntag.



Es sei unklar, ob ein Zusammenhang mit der Gesundheit von Machthaber Kim Jong-un bestehe. Zuletzt hatte es Gerüchte über ernste gesundheitliche Probleme Kims gegeben. Es sei aber genauso gut möglich, dass beide Länder bei der Bekämpfung von Covid-19 kooperierten.



Die Zeitung berichtete über eine Einschätzung, dass die Entsendung eines 50-köpfigen medizinischen Teams allein für Kim übertrieben wäre. Wahrscheinlicher sei daher eine Unterstützung im Kampf gegen Covid-19.



Einem Vertreter der Kommunistischen Partei zufolge sei das Team angeführt von Song Tao, dem Chef der internationalen Abteilung der Partei, nach Nordkorea gereist, hieß es.