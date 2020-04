Regierung zahlt Corona-Hilfen für Arbeitnehmer in unbezahltem Urlaub

Photo : YONHAP News

Ein Maßnahmenpaket der Regierung zur Beschäftigungsstabilisierung inmitten der Corona-Pandemie wird ab dem heutigen Montag schrittweise umgesetzt.Die Regierung gab am 22. April ein solches Paket bekannt, um gegen Schocks am Beschäftigungsmarkt wegen der Corona-Krise vorzugehen.Das Programm für eine zügige Unterstützung von in unbezahlten Urlaub geschickten Beschäftigten werde ab Montag umgesetzt, teilte das Ministerium für Beschäftigung und Arbeit mit.Die Regierung will jedem betroffenen Arbeitnehmer 500.000 Won im Monat für einen Zeitraum von bis zu drei Monaten zahlen.Hierfür sind 480 Milliarden Won oder 390 Millionen Dollar vorgesehen. Von der Unterstützung sollen 320.000 Beschäftigte profitieren.Das Ministerium will das Programm zuerst in den Branchen einführen, die unter dem Rettungsschirm stehen. Weitere Branchen sollen nach einer Änderung entsprechender Bestimmungen im Mai Unterstützung erhalten.