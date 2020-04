Regierung will Beteiligung von Unternehmen an Infrastrukturprojekten im Ausland ankurbeln

Photo : YONHAP News

Die Regierung will die Beteiligung einheimischer Unternehmen an Infrastrukturprojekten im Ausland ankurbeln.Die Regierung wolle noch im Mai Maßnahmen für mehr Infrastrukturaufträge im Ausland ausarbeiten, um die Erschließung, Planung und Ausschreibung von Großprojekten systematisch zu unterstützen, sagte Finanzminister Hong Nam-ki am Montag.Die Regierung wolle ihre Maßnahmen verstärken, um die Schwierigkeiten einheimischer Unternehmen beim Export und Vorstoß ins Ausland zu beheben, und Unterstützung in allen möglichen Situationen anzubieten.Neben der Verstärkung der Unterstützung für die Exportförderung wie Handelsfinanzierung würden Bemühungen unternommen, um die Schwierigkeiten von Unternehmen im Zusammenhang mit Einreisebeschränkungen und Handelsproblemen rechtzeitig zu beheben, sagte Hong bei einer Ministersitzung zur Außenwirtschaft.Er kündigte an, das koreanische Modell zur Seucheneindämmung für die Vertiefung der wirtschaftlichen Kooperation aktiv anzuwenden. Für Entwicklungsländer, die erheblich unter Defiziten der Gesundheits- und Medizininfrastruktur leiden, wolle Südkorea seine umfassende Unterstützung erweitern.Hierfür will Südkorea noch in diesem Jahr für Gesundheitsprojekte gegen Covid-19 in Entwicklungsländern mindestens 400 Millionen Dollar aus seinem Fonds für wirtschaftliche Entwicklungszusammenarbeit zur Verfügung stellen. 26 Ländern mit geringem Einkommen will das Land Kredite über 110 Millionen Dollar stunden.