192 Südkoreaner kehren mit Sonderflug aus Usbekistan zurück

Eine Gruppe von Südkoreanern, die wegen der Grenzschließung inmitten der Corona-Pandemie in Usbekistan festgesessen hatten, ist mit einem Sonderflug zurückgekehrt.Die südkoreanische Botschaft in Usbekistan teilte mit, dass 192 südkoreanische Staatsbürger zusammen mit dem medizinischen Experten Choi Jae-wook gegen 15.45 Uhr am Sonntag am Flughafen Incheon angekommen seien.Sie wurden nach der Ankunft auf Covid-19 getestet und begaben sich in eine 14-tägige Selbstisolierung.Den Sonderflug organisierte die usbekische Regierung, um die Heimkehr von Professor Choi von der Abteilung für Präventivmedizin an der Korea Universität zu ermöglichen.Choi war auf Wunsch der dortigen Regierung seit dem 29. März vier Wochen lang in Usbekistan geblieben und hatte diese in Bezug auf die Eindämmung von Covid-19-Infektionen beraten.Die Sondermaschine wird anschließend Covid-19-Testkits für 20.000 Tests nach Usbekistan bringen.