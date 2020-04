Innerkoreanisches Medien: Kim Jong-un dankt den an Schaffung von Tourismuszone beteiligten Arbeitern

Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un hat laut den staatlichen Medien den am Bau einer Tourismuszone beteiligten Arbeitern seinen Dank ausgesprochen.



Das berichteten der Radiosender Korean Central Broadcasting Station und „Rodong Sinmun“, Organ der herrschenden Arbeiterpartei, am Montag.



Kim habe den Arbeitern, die sich für den Bau der Küstentourismuszone Wonsan-Kalma eingesetzt hätten, seinen Dank ausgesprochen, hieß es.



Die Tourismuszone sollte am 15. April, dem Geburtstag des verstorbenen Staatsgründers Kim Il-sung, fertiggestellt werden. Über die Fertigstellung wurde jedoch bisher nicht berichtet.



Es wurde auch nicht bekannt, wann Kim sich bedankte. Er trat seit der Teilnahme an einer Parteisitzung am 11. April nicht mehr in der Öffentlichkeit auf, was Spekulationen über gesundheitliche Probleme auslöste.