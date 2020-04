Südkorea meldet dritten Tag in Folge zehn neue Corona-Fälle

Photo : YONHAP News

In Südkorea sind am Sonntag den dritten Tag in Folge zehn neue Covid-19-Fälle gemeldet worden.Die Zentren für Krankheitskontrolle und -prävention teilten am Montag mit, dass die Gesamtzahl der Covid-19-Infizierten um zehn auf 10.738 gestiegen sei.Die tägliche Zahl der Neuinfizierten liegt damit seit neun Tagen stets bei etwa zehn, nachdem sie von 18 am 17. April auf acht am 18. April gesunken war.Sieben von zehn Neuinfektionen sind importierte Fälle. Fünf davon wurden im Zuge der Kontrolle bei der Einreise erfasst, zwei weitere nach der Einreise in den Provinzen Gyeonggi und Süd-Chungcheong.Ein Fall wurde in Daegu gemeldet, zwei Fälle betreffen die Provinz Gyeonggi.Am Sonntag verstarb ein weiterer Corona-Patient. Die Zahl der Corona-Toten nahm damit auf 243 zu.Weitere 47 Patienten wurden genesen aus der Quarantäne entlassen. Bisher erholten sich insgesamt 8.764 Infizierte.