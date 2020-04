Südkorea veranstaltet Zeremonie für innerkoreanisches Eisenbahnprojekt

Photo : YONHAP News

Südkorea hat eine Zeremonie abgehalten, um eine Wiederaufnahme des mit Nordkorea vereinbarten Projekts zur Wiederherstellung der innerkoreanischen Eisenbahnverbindungen anzustreben.Die Zeremonie fand am Montag, dem zweiten Jahrestag der Panmunjom-Erklärung beim Korea-Gipfel, am Bahnhof Jejin in Goseong in der Provinz Gangwon statt.Der Veranstaltung in der Grenzstadt wohnten 150 Personen, darunter Vereinigungsminister Kim Yeon-chul, Landministerin Kim Hyun-mee und Gangwons Gouverneur Choi Moon-soon, bei.Vereinigungsminister Kim sagte, man wolle zuerst im Grenzgebiet Süd- und Nordkoreas Blumen einer Friedenswirtschaft blühen lassen. Der erste Schritt hierfür sei der Bau der Donghae Bukbu-Linie.Die Regierung will möglichst innerhalb von zwei Jahren die Bauarbeiten am 110 Kilometer langen unterbrochenen Abschnitt zwischen Gangneung und Jejin auf der Donghae Bukbu-Linie starten. Für das Projekt werden schätzungsweise 2,8 Billionen Won oder 2,3 Milliarden Dollar benötigt.Sollte die Eisenbahnlinie entlang der Ostküste der koreanischen Halbinsel lückenlos fertiggestellt sein, könnte man mit dem Zug von Busan über Nordkorea bis nach Russland und Europa fahren. Die Bahnlinie Donghae ist eine der Strecken für das Konzept einer ostasiatischen Bahngemeinschaft, die Präsident Moon Jae-in vorschlug.