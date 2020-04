Politik Südkorea erwägt schrittweise Öffnung von Schulen

Südkorea überprüft, die wegen der Corona-Pandemie geschlossenen Schulen schrittweise zu öffnen.



Das teilte Ministerpräsident Chung Sye-kyun bei einer Sitzung des Hauptquartiers für Katastrophenschutz am Montag mit.



Man könnte nicht endlos auf ein Ende der Covid-19-Pandemie warten und die Schüler zu Hause bleiben lassen, sagte er.



Chung trug dem Bildungsministerium auf, spätestens Anfang Mai die Bürger über einen Zeitplan und die Details der Rückkehr in die Schule zu informieren.



Die Mittel- und Oberschüler der Abschlussklassen sollten angesichts ihrer Aufnahmeprüfungen für die höhere Schule und Universität vorrangig berücksichtigt werden. Es sollten Meinungen gesammelt werden, damit zuerst diese Schüler zur Schule gehen könnten, betonte Chung.



Chung verwies auf die Meinung an Schulen, dass mindestens eine einwöchige Vorbereitungszeit für die Schulöffnung erforderlich sei.



Der eigentlich für Anfang März geplante Beginn des neuen Schuljahres in Südkorea musste wegen der Covid-19-Ausbreitung mehrmals verschoben werden. Schließlich starteten die Schulen schrittweise mit Online-Unterricht ins neue Schuljahr.