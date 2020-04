Photo : YONHAP News

Ein Erdbeben der Stärke 2,8 hat heute den Landkreis Jangsu in der Provinz Nord-Jeolla heimgesucht.Laut dem Wetteramt ereignete sich das Beben um 11.07 Uhr. Das Epizentrum befinde sich 17 Kilometer nördlich von Jangsu.Die Intensität in der Umgebung von Jangsu in Nord-Jeolla erreichte die Stufe IV, bei der viele Menschen in Innenräumen Erschütterungen spüren.In diesem Jahr wurden auf der koreanischen Halbinsel 15 Beben der Stärke 2,0 oder größer registriert.