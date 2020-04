Präsident Moon: Corona-Krise könnte neue Chance für innerkoreanische Kooperation sein

Photo : YONHAP News

Nach Einschätzung von Präsident Moon Jae-in könnte die Covid-19-Krise eine neue Gelegenheit für die innerkoreanische Kooperation darstellen.Er wolle nach dem realistischten und praktischsten Weg für die Kooperation zwischen Süd- und Nordkorea suchen, sagte Moon bei der regelmäßigen Sitzung mit seinen Chefsekretären und Beratern am Montag. Heute ist der zweite Jahrestag der Panmunjom-Erklärung, die beim ersten Gipfel zwischen Moon und Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un veröffentlicht wurde.Eine gemeinsame Reaktion auf die Covid-19-Krise sei derzeit die dringendste und erforderlichste Kooperationsaufgabe, äußerte der Staatschef.Er schlug vor, dass beide Koreas beginnend mit der Kooperation im Kampf gegen Covid-19 auch in Bezug auf Tierseuchen, Katastrophen im Grenzgebiet und den Klimawandel gemeinsam vorgehen würden. Dadurch sollten der innerkoreanische Austausch und Kooperation für die „koreanische Halbinsel des Lebens“ erfolgen.Moon führte die schleppende Umsetzung der Panmunjom-Erklärung darauf zurück, dass vorhandene internationale Beschränkungen nicht überwunden werden konnten.Er fügte hinzu, dass Südkorea für die Wiederherstellung der innerkoreanischen Eisenbahnverbindungen zuerst tun wolle, was es tun könne. Er erwarte, dass Süd- und Nordkorea den von ihren Staatschefs vereinbarten Traum von der Verbindung der Bahnlinien Donghae und Gyeongeui gemeinsam verwirklichen würden.Er schlug vor, auch die Verwirklichung des großen Traums von der Verwandlung der demilitarisierten Zone in eine internationale Friedenszone zuerst mit gemeinsam durchführbaren Projekten beginnen zu wollen.