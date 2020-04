Börse startet mit Plus von 1,79 Prozent in die Woche

Photo : YONHAP News

Südkoreas Börse ist mit einem Plus von 1,79 Prozent in die Woche gestartet.Der Leitindex Kospi beendete den Handel bei einem Stand von 1.922,77 Zählern.Grund für die gute Stimmung an der Börse war die zunehmende Hoffnung, dass der Höhepunkt der Corona-Epidemie erreicht ist. Bereits fünf Tage in Folge wurden höchstens zehn neue Infektionsfälle pro Tag gemeldet.Auch hatte die Regierung bekannt gegeben, ihr Corona-Hilfspaket auf 135 Billionen Won oder 110 Milliarden Dollar aufzustocken, nachdem zunächst Unterstützung in Höhe von 100 Billionen Won geplant war.Die Börse habe sich dank der Hoffnung auf mehr Unterstützung durch die Politik kräftig erholen können, obwohl die Ölpreise gefallen seien, sagte Seo Sang-young von Kiwoom Securities der Nachrichtenagentur Yonhap. Außerdem seien die Aktienkurse dank über den Erwartungen liegender Bilanzen gestiegen, fügte der Experte hinzu.