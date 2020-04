Internationales Tschechien erteilt Ausnahme für Einreise von Mitarbeitern von Hyundai Motor

Tschechien hat beschlossen, trotz seiner Einreisebeschränkungen für Ausländer wegen Covid-19 Technikern und Ingenieuren von Hyundai Motor Manufacturing Czech (HMMC) und seinen Zulieferern ausnahmsweise die Einreise zu erlauben.



Der dortigen südkoreanischen Botschaft zufolge fasste die tschechische Regierung diesen Beschluss auf der Kabinettssitzung am 24. April.



Tschechien hatte angesichts der Covid-19-Ausbreitung den Notstand ausgerufen und die Einreise von Ausländern verboten. Ab April dürfen lediglich EU-Ausländer zu Geschäftszwecken einreisen und maximal 72 Stunden lang bleiben.



Es ist das erste Mal, dass die tschechische Regierung die Einreise ausländischer Mitarbeiter eines ausländischen Unternehmens ausnahmsweise genehmigt.



Gemäß der Entscheidung werden 181 Mitarbeiter des Automobilherstellers und 605 Mitarbeiter von Zulieferfirmen ab Mai schrittweise in das europäische Land reisen. HMMC hatte wegen der Corona-Pandemie am 23. März die Produktion eingestellt. Seit 14. April laufen die Fließbänder jedoch wieder.