Verbraucherstimmung wegen Corona-Krise auf Tiefststand seit Finanzkrise gefallen

Photo : YONHAP News

Die Verbraucherstimmung in Südkorea hat sich in der Corona-Krise bereits so stark eingetrübt wie zur Zeit der globalen Finanzkrise.Nach Angaben der Koreanischen Zentralbank rutschte der Konsumklimaindex CCSI (Composite Consumer Sentiment Index) im April um 7,6 Punkte im Vormonatsvergleich auf 70,8 ab. Das ist der tiefste Stand seit Dezember 2018 als ein Wert von 67,7 ermittelt worden war.Infolge der weltweit verstärkten Ausbreitung von Covid-19 hätten sich die Indikatoren für die Konjunktur und Finanzlage der Haushalte verschlechtert, so die Notenbank.Die Verbraucher waren in Bezug auf die Wirtschaft, die Finanzlage des Haushalts, eine eventuelle Ausgabensteigerung, Beschäftigungschancen und Gehaltsaussichten ähnlich negativ eingestellt wie zur Zeit der Finanzkrise.Der CSI für die Beschäftigungsaussichten sank um sechs Punkte auf 58, das ist das schlechteste Ergebnis seit März 2009. Der CSI für die Lohnaussichten nahm um sieben Punkte auf 102 ab. Das ist der niedrigste Stand seit der Einführung der entsprechenden Statistiken im Januar 2013.