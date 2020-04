Internationales USA hoffen auf Entgegenkommen Südkoreas in Verhandlungen über Truppenkosten

Die USA hoffen in den Verhandlungen über die Truppenkosten auf ein Entgegenkommen Südkoreas.



Die USA hätten sich bereits sehr flexibel gezeigt und erwarteten weitere Kompromisse Seouls, antworte ein Sprecher des US-Außenministeriums am Montag auf eine Anfrage der südkoreanischen Nachrichtenagentur Yonhap.



Die USA strebten weiterhin ein für beide Seiten akzeptables Ergebnis an. Dabei werde seit langem die Auffassung vertreten, dass Südkorea stärker zu einer fairen Kostenaufteilung beitragen könne und sollte.



Auf Südkoreas Vorschlag, die Löhne der in einen unbezahlten Urlaub geschickten südkoreanischen Angestellten der US-Streitkräfte zunächst zu übernehmen, wollte der Sprecher nicht reagieren. Zu Fragen, die über diplomatische Kanäle erörtert werden, wolle das Ministerium nicht öffentlich Stellung nehmen, hieß es.



Das Abkommen, in dem Südkoreas Beitrag für die Stationierung von US-Truppen in Korea festgeschrieben ist, war bereits Ende 2019 ausgelaufen. Der Abschluss eines neuen Abkommens scheiterte bislang an den aus südkoreanischer Sicht zu hohen Geldforderungen Washingtons. Aufgrund der unklaren Finanzierung schickte das US-Militär die südkoreanischen Mitarbeiter zunächst in einen unbezahlten Urlaub.