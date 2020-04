Photo : YONHAP News

US-Präsident Donald Trump hat nach eigenen Angaben eine "sehr gute Vorstellung" vom Gesundheitszustand des nordkoreanischen Machthabers Kim Jong-un.Er könne darüber aber noch nicht sprechen, sagte Trump am Montag auf einer Pressekonferenz im Weißen Haus.Die Menschen würden wahrscheinlich in nicht allzu ferner Zukunft etwas über Kims Zustand erfahren.Er hoffe jedoch, dass es Kim gut gehe und betonte erneut, dass beide ein sehr gutes Verhältnis zueinander hätten.Der US-Präsident hatte letzte Woche den CNN-Bericht, wonach Kim in ernster Gefahr sei, als falsch bezeichnet.Der Sender hatte berichtet, dass die USA geheimdienstliche Erkenntnisse prüften, nach denen der Machthaber nach einer Operation in großer Gefahr sei.Kim war seit dem 11. April nicht mehr in der Öffentlichkeit aufgetreten. Damals hatte er eine Politbürositzung der Arbeiterpartei geleitet. Spekulationen über eine ernste Erkrankung kamen auf, weil er am Geburtstag des Staatsgründers und Großvaters Kim Il-sung am 15. April dessen Mausoleum nicht besucht hatte.