Südkorea will Adoptierten im Ausland Masken zur Verfügung stellen

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Regierung will gefährdeten Koreanern im Ausland, darunter Adoptierten und alleinstehenden Senioren, Atemschutzmasken unentgeltlich zur Verfügung stellen.Ein Beamter des Außenministeriums sagte am Dienstag, die öffentliche Hand müsse den gefährdeten Gruppen, insbesondere ins Ausland Adoptierten und alleinstehenden Menschen im hohen Alter, helfen. Es werde eine kostenlose Maskenverteilung für solche Menschen überprüft.Südkorea verbietet angesichts der Corona-Krise den Maskenexport noch immer grundsätzlich. Seit 24. März darf man Angehörigen mit südkoreanischer Staatsbürgerschaft im Ausland bis zu acht Masken pro Kopf im Monat schicken.Die Regierung urteilte angesichts der nun einigermaßen stabilen Versorgungslage im Inland mit, dass es an der Zeit sei, Koreanern im Ausland zu helfen. Hierfür ermittelt das Außenministerium über seine diplomatischen Vertretungen, wie hoch der Bedarf an Masken ist.In einigen Ländern wurden bereits Masken verteilt. Die südkoreanische Botschaft in Belgien beschaffte 4.000 Atemschutzmasken KF94 aus Südkorea und gab diese an Landsleute in Belgien und Luxemburg weiter.Die Botschaft in Deutschland besorgte 5.000 medizinische Masken, die vorrangig an über 65-Jährige und Menschen mit Vorerkrankung verteilt werden.