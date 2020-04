Im Himalaya gefundene Leiche als vermisster Koreaner identifiziert

Photo : YONHAP News

Im Himalaya ist am Montag der Leichnam eines weiteren vermissten Koreaners gefunden worden.Ein Mitarbeiter des Außenministeriums teilte mit, dass eine am Berg Annapurna von einem Suchteam gefundene Leiche als südkoreanischer Staatsbürger identifiziert worden sei.Die Identifizierung war anhand des gefundenen Reisepasses des Mannes möglich. Die Leiche wird mit einem Militärhubschrauber nach Kathmandu gebracht.Zuvor waren am Samstag die Leichname von zwei vermissten Südkoreanern dort gefunden worden. Sie zählen zu vier Lehrern aus der Provinz Süd-Chungcheong, die am 17. Januar an der Annapurna von einer Lawine erfasst worden waren.Die Suche nach den Südkoreanern und ihren ebenfalls vermissten drei nepalesischen Begleitern hatte damals wegen eines drohenden Lawinenabgangs eingestellt werden müssen.