Zahl der Jugendlichen in Südkorea soll sich bis 2060 halbieren

Photo : KBS News

Inmitten der Alterung der Bevölkerung wird sich die Zahl der Jugendlichen in Südkorea laut einer Prognose bis 2060 halbieren.Den am Montag veröffentlichten Jugendstatistiken 2020 des Statistikamtes zufolge gibt es dieses Jahr 8,54 Millionen Einwohner im Alter von 9 bis 24 Jahren in Südkorea. Das entspricht 16,5 Prozent der Gesamtbevölkerung.Verglichen mit 1982 sank die Zahl der Einwohner in dieser Altersgruppe auf zwei Drittel. Damals waren es 14,2 Millionen. Es wird erwartet, dass die entsprechende Einwohnerzahl im Jahr 2060 auf 4,45 Millionen fallen wird.Die Bevölkerung im schulpflichtigen Alter (6 bis 21 Jahre) ging von 14,4 Millionen im Jahr 1980 auf 7,82 Millionen in diesem Jahr zurück. Im Jahr 2060 wird mit lediglich 4,18 Millionen Einwohnern in dieser Altersgruppe gerechnet.Die Zahl der Schüler mit multikulturellem Hintergrund hat sich demgegenüber von 47.000 im Jahr 2012 auf 137.000 im vergangenen Jahr fast verdreifacht.