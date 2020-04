Südkorea meldet 14 neue Corona-Fälle

Photo : YONHAP News

In Südkorea sind 100 Tage nach der Bestätigung des ersten Covid-19-Falls 14 neue Infektionsfälle gemeldet worden.Nach Angaben der Zentren für Krankheitskontrolle und -prävention am Dienstag stieg die Gesamtzahl der Corona-Infizierten im Land mit Stand von 0 Uhr auf 10.752. In den vergangenen 24 Stunden seien 14 Neuinfektionen bestätigt worden.Das ist zwar die höchste Zahl seit dem 17. April, als 18 Neuinfektionen nachgewiesen worden waren. Seitdem liegt die tägliche Zahl der Neuinfizierten jedoch stets unter 20.Vier Neuinfektionen wurden in Seoul gemeldet, drei in der Provinz Gyeonggi und zwei in Daegu. Incheon und die Provinz Nord-Gyeongsang meldeten jeweils einen Fall. Bei der Einreisekontrolle am Flughafen wurden drei Infizierte erfasst.Bei zwölf Neuinfektionen handelte es sich um importierte Fälle, bei zwei weiteren um lokal übertragene Fälle.Die Zahl der Corona-Toten nahm um einen auf 244 zu. Die Sterberate beträgt 2,27 Prozent.Weitere 90 Patienten wurden genesen aus der Quarantäne entlassen. Bisher erholten sich 8.854 Infizierte, damit 82,4 Prozent aller Corona-Patienten im Land.Die importierten Fälle machen mit 1.056 Fällen rund zehn Prozent aller Corona-Infizierten in Südkorea aus. 91,1 Prozent solcher Patienten sind südkoreanische Staatsbürger.