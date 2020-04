Bericht: Nordkorea will Staatsanleihen ausgeben

Photo : YONHAP News

Wegen der finanziellen Folgen aufgrund der Corona-Pandemie will Nordkorea offenbar Staatsanleihen ausgeben.Das schrieb Thomas Byrne, Präsident der Nichtregierungs-Organisation "Korea Society" in New York in einem Bericht für das Washingtoner Nachrichtenportal "Foreign Policy".Demnach veranlasse die Wirtschaftsnot nicht zuletzt wegen des Handelsstopps mit China seit Januar das kommunistische Land dazu, erstmals seit 17 Jahren wieder Staatsanleihen herauszugeben.Laut dem ehemaligen Mitarbeiter der Ratingagentur Moody's würde das Volumen der geplanten Staatsanleihen etwa 60 Prozent des nordkoreanischen Haushalts betragen. Ziel sei, im Umlauf befindliche Devisen zurückzuholen.Etwa 60 Prozent der Anleihen würden staatliche Unternehmen kaufen. Reiche Geschäftsleute, die sogenannten"Donju", sollten ebenfalls zum Kauf von Anleihen gezwungen werden, hieß es.