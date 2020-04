Zahl der Haustiere nimmt zu – Südkoreaner halten schätzungsweise 8,5 Millionen Hunde und Katzen

Photo : KBS News

In immer mehr Haushalten in Südkorea lebt ein Haustier.Schätzungsweise über 8,5 Millionen Hunde und Katzen wurden letztes Jahr als Haustier gehalten.Das ergab eine Umfrage zum Tierschutz, die das Ministerium für Landwirtschaft, Ernährung und ländliche Angelegenheiten letztes Jahr durchführte. 1.319 von 5.000 Befragten, damit 26,4 Prozent, antworteten, dass sie einen tierischen Gefährten hätten.Demnach wird davon ausgegangen, dass schätzungsweise 5,91 Millionen von insgesamt 22,38 Millionen Haushalten im Land ein Haustier halten. Die Zahl stieg damit innerhalb eines Jahres um 800.000.Die meisten Haustiere sind Hunde und Katzen. 4,95 Millionen Haushalte halten 5,98 Millionen Hunde, während 1,92 Millionen Haushalte mit 2,58 Millionen Katzen leben.Die Zahl der Hunde stieg um das 1,2-Fache an, die der Katzen hat sich ungefähr verdoppelt.Den größten Anteil an den Haustieren machen immer noch Hunde mit 83,9 Prozent aus, gefolgt von Katzen mit 32,8 Prozent. Fische kommen auf 2,2 Prozent, Hamster auf 1,2 Prozent Anteil.