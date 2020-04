Präsidialamt: Innerkoreanische Kooperation für Corona-Eindämmung fällt nicht unter Sanktionen

Photo : YONHAP News

Laut dem südkoreanischen Präsidialamt fällt die von Präsident Moon Jae-in vorgeschlagene innerkoreanische Kooperation für die Eindämmung von Covid-19 nicht unter die Sanktionen gegen Nordkorea.Eine solche Kooperation stelle eine humanitäre Angelegenheit dar, sagte ein leitender Beamter des Präsidialamtes in Bezug auf Moons Botschaft, die er am Montag anlässlich des zweiten Jubiläums seines ersten Gipfels mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un veröffentlicht hatte. Man sehe hierfür keine großen Beschränkungen.Er sagte weiter, Südkorea habe über das Projekt zur innerkoreanischen Eisenbahnverbindung mit den USA intensiv diskutiert. Individualreisen nach Nordkorea seien ebenfalls nicht von den US-Sanktionen betroffen. Darüber habe Südkorea mit den USA lange beraten, hieß es.Die Umwandlung der demilitarisierten Zone (DMZ) in eine internationale Friedenszone erhalte internationale Unterstützung. Die gesamte Welt befürworte die Idee, kein Land spreche sich dagegen aus, hieß es weiter.Der Beamte sagte zwar, dass Nordkorea noch nicht reagiert habe. Südkorea sei jedoch vorbereitet, den Vorschlag des Präsidenten sofort umzusetzen, sollte Nordkorea ihn akzeptieren.Nach weiteren Angaben plant Südkorea derzeit nicht, Nordkorea in einer elektronischen Mitteilung offiziell Gespräche über die Kooperation bei der Eindämmung vorzuschlagen. Die Situation könne sich jedoch jederzeit ändern.Zu den Gerüchten über gesundheitliche Probleme von Kim Jong-un hieß es, dass derzeit die Bekanntmachung der Regierung am genauesten sei, dass es keine ungewöhnlichen Entwicklungen in Nordkorea gebe.