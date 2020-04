Präsident Moon fordert Vorantreibung koreanischer Version von „New Deal” für Arbeitsplatzschaffung

Photo : YONHAP News

Präsident Moon Jae-in hat gefordert, die koreanische Version des „New Deal“ für die Schaffung neuer Arbeitsplätze als staatliches Projekt voranzutreiben.Diese Forderung stellte Moon bei der Kabinettssitzung am Dienstag. Gleichzeitig warnte er, dass das Land kurz vor einer Wirtschaftskrise stehe.Moon erwähnte als mögliche Bereiche des koreanischen „New Deal“ sowohl Gebiete, die anlässlich der Corona-Pandemie Aufmerksamkeit erregten, darunter Telemedizin und Online-Bildungsdienste als auch die Verbreitung von smarten Städten sowie die Verbindung von Infrastrukturprojekten mit digitaler Technologie.Moon forderte außerdem, bisher verschobene große Staatsprojekte zügig umsetzen, damit diese zur Verbesserung der Wirtschaftsdynamik und der Schaffung von Arbeitsplätzen beitragen könnten.Der Staatschef sagte in Bezug auf die Wirtschaftssituation, dass man sich quasi in einer wirtschaftlichen Kriegszeit befinde. Er forderte, dass alle Ministerien unter Federführung des für Wirtschaft zuständigen Vizepremiers Hong Nam-ki zusammenhalten und sich für die Krisenbewältigung einsetzen.Moon verlangte gründliche Vorbereitungen, damit die Corona-Soforthilfe für die Bürger zügig gezahlt werden könne. Er forderte auch eine rechtzeitige Erstellung eines dritten Zusatzbudgets und eine frühzeitige Vorbereitung von Maßnahmen zur Investitionsankurbelung für die Post-Corona-Ära.