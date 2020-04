Zahl der Beschäftigten in Betrieben infolge von Corona-Krise erstmals gesunken

Photo : YONHAP News

Die Zahl der Beschäftigten in den Betrieben ist im März infolge der Covid-19-Krise gesunken.Nach Angaben des Ministeriums für Beschäftigung und Arbeit sind mit Stand des letzten Arbeitstags im März 18 Millionen und 278.000 Menschen in den Betrieben mit mehr als einem Mitarbeiter beschäftigt. Das sind 225.000 Personen oder 1,2 Prozent weniger als ein Jahr zuvor.Damit wurde erstmals seit der Einführung der entsprechenden Statistiken im Jahr 2009 ein Rückgang verbucht.Die Zahl der regulär Beschäftigten sank lediglich um 0,1 Prozent, während die Zahl der Aushilfskräfte und Tagelöhner um sieben Prozent schrumpfte.In den Betrieben mit weniger als 300 Mitarbeitern ging die Beschäftigtenzahl um 254.000 Personen oder 1,6 Prozent gegenüber dem Vorjahr zurück. In den Betrieben mit mehr als 300 Mitarbeitern stieg die Zahl dagegen um 29.000 Personen oder ein Prozent an.Das Ministerium teilte mit, dass die Covid-19-Krise besonders große Auswirkungen auf gefährdete Gruppen habe.Nach Branchen betrachtet, waren die Hotellerie und Gastronomie am härtesten betroffen. Ihre Beschäftigtenzahl schrumpfte um 153.000 Personen oder zwölf Prozent.Unter den Regionen verbuchte Seoul mit 65.000 Personen den stärksten Rückgang, gefolgt von der Provinz Gyeonggi mit 41.000. Die von Covid-19 am schwersten betroffene Stadt Daegu folgt mit 32.000 Personen.