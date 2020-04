Reuters: Nordkoreas Wirtschaftsdelegation besucht diese Woche China

Photo : YONHAP News

Laut Reuters reist eine nordkoreanische Wirtschaftsdelegation diese Woche nach China, um über die Nahrungsmittelversorgung und Handelsfragen zu diskutieren.Das berichtete die Nachrichtenagentur am Dienstag (Ortszeit) unter Berufung auf zwei Informationsquellen.Laut den beiden Personen, die über die Situation direkt informiert seien, habe der Besuch in Peking nichts mit dem Gesundheitszustand von Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un zu tun.Nordkorea und China hätten die Wiederaufnahme ihres bilateralen Handels erörtert. Bevor Spekulationen über Kims Gesundheit aufgekommen seien, sei bereits geplant gewesen, dass sich nordkoreanische Beamte mit Beamten des chinesischen Handelsministeriums treffen, um Handelsfragen und Nahrungsmittelimporte zu erörtern, sagten die Quellen.Nordkorea habe Anfang des Jahres wegen der Corona-Pandemie die Grenzen zu China und Russland dicht gemacht und den Handel und das Reisen eingeschränkt. Dies habe zur Knappheit von Nahrungsmitteln und Konsumgütern in Nordkorea geführt, hieß es weiter.Die chinesischen Ministerien für Auswärtiges und für Handel, die internationale Verbindungsabteilung der Kommunistischen Partei sowie die nordkoreanische Botschaft in Peking hätten jedoch auf die Bitte um Kommentare nicht geantwortet, so Reuters.