Nordkorea kritisiert gemeinsame Militärübung Südkoreas und der USA

Photo : YONHAP News

Ein nordkoreanisches Propagandamedium hat Südkoreas Streitkräfte angesichts der jüngst abgehaltenen Militärübungen verurteilt.Uriminzokkiri TV kritisierte in einem Video auf seiner Webseite, dass ein US-südkoreanisches Luftmanöver und eine jährliche Landungsübung der Marineinfanterie in Pohang rücksichtslose und provokante Kriegsübungen gegen Nordkorea darstellten. Zu den vom Kriegsfieber erregten Kampflustigen passe der Vorwand nicht, dass es sich um jährliche Veranstaltungen und die Verteidigung handele.Die Realität, dass inmitten einer Pandemie nacheinander große Kriegsübungen abgehalten würden, zeige erneut, dass das südkoreanische Militär unverändert die böse Absicht habe, die Nation zu verletzen, hieß es weiter.Nordkoreas Medien hatten bereits am Wochenende die US-südkoreanische Übung kritisiert.