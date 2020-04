US-Präsident Trump wünscht Nordkoreas Machthaber alles Gute

Photo : YONHAP News

US-Präsident Donald Trump hat dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong-un erneut alles Gute gewünscht.Spekulationen über einen ernsten Gesundheitszustand Kims wollte Trump auch am Dienstag nicht kommentieren und sagte lediglich, dass er ihm alles Gute wünsche.Trump hatte den Gouverneur des Bundesstaates Florida, Ron Desantis, zu einem Gespräch im Weißen Haus empfangen. Reporter hatten Trump gefragt, ob Kim in Nordkorea noch die Kontrolle habe und am Leben sei.Am Montag hatte der US-Präsident gesagt, er habe "sehr gute Vorstellung" von Kims Zustand, könne darüber aber noch nicht sprechen. Wahrscheinlich würden die Menschen in nicht allzu ferner Zukunft etwas darüber hören. Doch niemand wisse, wo sich Kim befinde, hatte er noch hinzugefügt.