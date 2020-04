Außenminister der USA und Schwedens sprechen über Nordkorea und Coronavirus

Photo : YONHAP News

Die Außenminister der USA und Schwedens haben über Nordkorea und das Coronavirus gesprochen.In dem Telefongespräch am Dienstag hätten Mike Pompeo und seine Amtskollegin Ann Linde Themen von beiderseitigem Interesse erörtert, darunter Desinformation zur Corona-Pandemie, die regionale Zusammenarbeit und Nordkorea, sagte die Sprecherin des US-Außenministeriums Morgan Ortagus.Schweden unterhält zu Nordkorea diplomatische Beziehungen und bietet dort konsularische Dienstleistungen für US-Bürger an. Schweden hatte 1975 als erster westlicher Staat eine Botschaft in Pjöngjang eingerichtet.Im vergangenen Oktober war Schweden Gastgeber von Atomgesprächen zwischen Nordkorea und den USA. Jedoch konnte damals wegen der Differenzen über Nordkoreas Denuklearisierung kein Durchbruch erzielt werden.